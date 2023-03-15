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الإمارات توقع ثلاث اتفاقيات مع الكونغو برازافيل

الإمارات توقع ثلاث اتفاقيات مع الكونغو برازافيل
16 مارس 2023 02:38

أبوظبي (وام) 

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وقع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مع معالي دنيس كريستال ساسو نغيسو وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو برازافيل، على ثلاث اتفاقيات اقتصادية بين دولة الإمارات والكونغو برازافيل، وذلك في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.
وتضمنت الاتفاقيات «اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي»، و«اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار»، و«اتفاقية النقل الجوي»، لدعم التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بهذه المناسبة، أهمية تلك الاتفاقيات التي تأتي في إطار تعزيز الأهداف والمصالح المشتركة وازدهار اقتصاد البلدين، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية الكونغو برازافيل، وحرص الدولتين على تعزيز التعاون، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. وأضاف معاليه: «تهدف الاتفاقية الأولى إلى الحد من الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال لشعبي الدولتين، أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تشجيع الاستثمارات التي يقدم عليها الأفراد من مواطني الدولتين وحمايتها، بينما ستوفر «اتفاقية النقل الجوي» خدمات من شأنها تيسير تنقل الأفراد والسلع والبضائع بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو برازافيل، مما يدعم السياحة والتبادل التجاري بين البلدين».

الإمارات
الكونغو برازافيل
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