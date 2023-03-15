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شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الصيني للقرن الأفريقي

‎شخبوط بن نهيان لدى استقباله شيويه بينغ (وام)
16 مارس 2023 02:38

أبوظبي (وام)

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 التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في أبوظبي، أمس، معالي شيويه بينغ، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية للقرن الأفريقي، حيث بحثا شؤون القرن الأفريقي، واستعرضا فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في المنطقة.
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال اللقاء: «تواصل دولة الإمارات دورها كمناصر للسلام والاستقرار في القرن الأفريقي، حيث ندرك أهمية استقرار الإقليم لأثره الممتد على سلام وازدهار القارة بأكملها، لذا نرحب بفرصة التعاون هذه مع شركائنا الصينيين لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة. ونحن على ثقة بأنه من خلال جهودنا المشتركة سنتمكّن من تحقيق حلول مستدامة في المنطقة».

شخبوط بن نهيان
القرن الأفريقي
الصين
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