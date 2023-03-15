الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي توافق على مقترح إماراتي

المنامة (الاتحاد)

وافق المشاركون في أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مملكة البحرين، على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف».

كما تم انتخاب ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقرراً لمشروع القرار، ومقرراً لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الذي سيعقد على هامش مؤتمر الأطراف «كوب28».

كما شارك في اجتماع الجمعية كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي أعضاء المجموعة.

وقالت ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية حول المسائل المتعلقة بمتابعة البرلمانات للنهوض بالعمل المناخي: كما تعلمون، تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا الصعبة والمعقدة، إلا أننا كبرلمانيين وممثلين لشعوبنا في موقع يمكننا تحقيق نتائج استثنائية من خلال أدوارنا التشريعية والرقابية، وسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة.

وقالت: كما تعلمون أن العالم بحاجة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة %43 بحلول عام 2030، للعودة إلى المسار الصحيح لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ومن أبرز ملامح استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 هو استحداث منصب رائدة المناخ للشباب، حيث ستتولى معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات مهمة تعزيز المشاركة الهادفة للشباب في عملية مؤتمر الأطراف.