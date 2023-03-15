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محمد الشرهان مديراً لـ« القمة العالمية للحكومات»

محمد الشرهان مديراً لـ« القمة العالمية للحكومات»
16 مارس 2023 02:39

دبي (الاتحاد)

 اعتمد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، تعيين كل من محمد يوسف الشرهان مديراً لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، وريم بجّاش نائباً لمدير المؤسسة، في خطوة تترجم رؤى وتوجهات القيادة بتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مشاركتها في رحلة صناعة المستقبل.
ويحمل محمد الشرهان درجة الماجستير في هندسة وإدارة النظم ضمن البرنامج المشترك لمعهد مصدر ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير في القيادة والابتكار من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأميركية في الشارقة.
وقبل انتقاله إلى مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حيث عيّن نائباً للمدير منذ أغسطس 2021، عمل الشرهان مديراً للمشاريع في مؤسسة دبي للمستقبل وأسهم في إدارة وإطلاق وتطوير العديد من المبادرات والمشاريع، وعمل مهندساً متخصصاً في مجال النقل المستدام في وزارة الداخلية، وباحثاً في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
ومحمد الشرهان هو أحد خريجي برنامج خبراء الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كما كان ضمن خريجي الدفعة الأولى لبرنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية التابع لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة عام 2019.
أما ريم بجّاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، فتحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ولونغونغ في دبي، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المصرفية من الجامعة الأميركية في الشارقة. وقد عملت ضمن فريق مؤسسة القمة العالمية للحكومات منذ عام 2016، وكان آخر منصب لها في المؤسسة رئيس فريق البرامج وتصميم المحتوى.

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منصة
تشكل القمة العالمية للحكومات التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عام 2013، منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصانعي القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في استشراف المستقبل وصناعته وبناء الجيل الجديد للحكومات.

محمد الشرهان
القمة العالمية للحكومات
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