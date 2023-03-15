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عبد الله الفلاسي يطلق مبادرة «العمل من المكتبة العامة»

الفلاسي متحدثاً خلال الجلسة (من المصدر)
16 مارس 2023 02:39

دبي (الاتحاد) 

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 أعلن عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول لمنتدى عن «بُعد»، عن إطلاق مبادرة «العمل من المكتبة العامة»، بالشراكة بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» وهيئة دبي الرقمية.
وقال الفلاسي: إن المبادرة تهدف لتشجيع أنماط جديدة من العمل عن بُعد في المكتبات العامة في دبي، وتشجيع الموظفين الحكوميين على تعزيز معارفهم وخبراتهم ومواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة، وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف الفرق الحكومية من خلال إتاحة الفرصة لها للتواجد والعمل في مكان واحد مما يساعد على تبادل الخبرات والارتقاء بكفاءة العمل والإنجاز.
وتدعم المبادرة الجديدة التي تشكل نموذجاً جديداً في تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة أكثر من 61 جهة حكومية تضم نحو 67 ألف موظف، وستسهم بتعزيز أداء القطاع الحكومي من خلال تبني ممارسات غير تقليدية. وأكد الفلاسي خلال الجلسة التي عقدت بعنوان «تجربة دبي وجاهزية العمل عن بُعد»، أن دبي جاهزة ومستعدة لكافة التغيرات والتحولات المستقبلية.

الريم عبد الله الفلاسي
دائرة الموارد البشرية
دبي
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