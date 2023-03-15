الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منتدى «عن بُعد» يستعرض التجارب الإماراتية في تطوير منظومة العمل عن بُعد

مشاركون في الجلسة
16 مارس 2023 02:39

 دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماعات للتحالف الدولي ضد "داعش" في لندن
"المالية": 143.1 مليار درهم الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع من 2022

استعرض منتدى «عن بُعد» الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، أبرز التجارب والممارسات والحلول المرتبطة بنموذج العمل عن بُعد، التي تتبناها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، وانعكاساتها على مستويات الكفاءة والإنتاجية والأداء وجودة الحياة في بيئة العمل الحكومي.
جاء ذلك، في جلسة رئيسية بعنوان: «تحول المشهد الحكومي: سباق رقمي لإنجاح العمل عن بُعد»، شارك فيها كل من ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، ومحمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك أبوظبي، ويوسف حسن المطوع نائب عام مساعد في النيابة العامة بدبي، وأدارها الإعلامي حامد المعشني.
وسلطت الجلسة الضوء على عدد من أفضل الممارسات الناجحة للعمل عن بُعد في الجهات الاتحادية والمحلية، وشارك المتحدثون فيها آراءهم وتجاربهم في تمكين وتطوير نماذج العمل عن بُعد، وفرصه في تعزيز الثقافة التنظيمية والإنتاجية، في حوار تفاعلي هدف إلى تقديم ممارسات وتجارب ناجحة لآليات تطبيق العمل عن بُعد في الجهات الحكومية وتبني الممارسات الناجحة والمستدامة.

العمل عن بُعد
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد الرقمي
الإمارات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
حاكم الشارقة يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي
الإمارات
حاكم الشارقة يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©