منتدى «عن بُعد» يستعرض التجارب الإماراتية في تطوير منظومة العمل عن بُعد

دبي (الاتحاد)

استعرض منتدى «عن بُعد» الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، أبرز التجارب والممارسات والحلول المرتبطة بنموذج العمل عن بُعد، التي تتبناها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، وانعكاساتها على مستويات الكفاءة والإنتاجية والأداء وجودة الحياة في بيئة العمل الحكومي.

جاء ذلك، في جلسة رئيسية بعنوان: «تحول المشهد الحكومي: سباق رقمي لإنجاح العمل عن بُعد»، شارك فيها كل من ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، ومحمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك أبوظبي، ويوسف حسن المطوع نائب عام مساعد في النيابة العامة بدبي، وأدارها الإعلامي حامد المعشني.

وسلطت الجلسة الضوء على عدد من أفضل الممارسات الناجحة للعمل عن بُعد في الجهات الاتحادية والمحلية، وشارك المتحدثون فيها آراءهم وتجاربهم في تمكين وتطوير نماذج العمل عن بُعد، وفرصه في تعزيز الثقافة التنظيمية والإنتاجية، في حوار تفاعلي هدف إلى تقديم ممارسات وتجارب ناجحة لآليات تطبيق العمل عن بُعد في الجهات الحكومية وتبني الممارسات الناجحة والمستدامة.