بتوجيهات رئيس الدولة.. اعتماد الدوام الرسمي لموظفي حكومة أبوظبي أيام الجمعة في رمضان
بتوجيهات رئيس الدولة.. اعتماد الدوام الرسمي لموظفي حكومة أبوظبي أيام الجمعة في رمضان
15 مارس 2023 23:04
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، سيكون الدوام الرسمي لموظفي حكومة أبوظبي أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك 70% عن بُعد و30% حضوري و100% عن بُعد للجامعات والمدارس الحكومية، مع مراعاة مواعيد الاختبارات الحضورية المحددة مسبقاً، وفقاً لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.
وأضاف المكتب "تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على إضفاء المزيد من المرونة على مواعيد الدوام الرسمي، مع مراعاة البُعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، حيث يتيح القرار للجهات الحكومة في إمارة أبوظبي متابعة سير العمل، ومواصلة تقديم الخدمات على النحو الأمثل".
كما يتيح القرار للطلاب في مؤسسات التعليم الحكومي في الإمارة، المزيد من المرونة في العملية التعليمية.