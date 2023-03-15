زايد بن حمدان بن زايد يحضر جانباً من فعالية «الطريق إلى كوب 28»
زايد بن حمدان بن زايد يحضر جانباً من فعالية «الطريق إلى كوب 28»
15 مارس 2023 20:45
حضر سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام جانباً من أنشطة فعالية "الطريق إلى كوب 28 " للعمل المناخي، التي استضافتها اليوم مدينة إكسبو دبي؛ بهدف تعزيز الجهود الوطنية لرفع وعي مختلف شرائح المجتمع بأهمية دعم مبادرات حماية البيئة وإيجاد الحلول المناسبة لتحديات التغير المناخي.
والتقى سموه خلال الفعاليات عدداً من الطلبة المشاركين في ورش العمل، واطلع على بعض المبادرات الخاصة بالزراعة المستدامة ودعم أسواق المزارعين الشباب إضافة إلى التعريف بتحديات التغير المناخي، في إطار تعزيز جهود الدولة في مجال العمل المناخي. ورافق سموه، خلال جولته التفقدية، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".
وشهد الفعالية أكثر من 3,000 من الشركاء والمختصين بالعمل المناخي من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك القيادات المسؤولة عن مؤتمر "كوب 28" وكبار المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى دولة الإمارات، إضافةً إلى طلبة المدارس الحكومية والخاصة.
وتضمنت الفعالية، التي استمرت ليوم واحد، ثلاثة برامج رئيسية، بدأت بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية، التي تهدف إلى إلهام الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً وتثقيفهم وتمكينهم من فهم واستيعاب موضوع تغير المناخ والتعامل معه. واشتمل برنامج فترة ما بعد الظهيرة على مجموعة من الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة، والعروض التي ينظمها شركاء الحدث، بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي، فيما شكّل البرنامج المسائي الحدث الأساسي للفعالية؛ حيث ناقش الفريق القيادي لقمة "كوب 28" مع قادة العمل المناخي من الشباب، تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وركّزت الفعالية على العمل المناخي، انطلاقاً من أربعة مبادئ أساسية، هي تعزيز المشاركة، وإعلاء صوت الشباب، وتمكينهم من خلال المعرفة والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي في مختلف أنحاء العالم. كما شهدت الفعالية إطلاق مبادرات رئيسية لدعم مشاركة الشباب في "عملية المناخ للأمم المتحدة" وتعزيز جهود المنظمات التي يقودها الشباب والتي تخدمهم، وحضورها في مجتمع المناخ العالمي.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والتي ستُعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر إلى 12 من شهر ديسمبر 2023 وذلك تزامناً مع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار "اليوم للغد".