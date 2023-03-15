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رئيس الدولة يحضر حفل زفاف زايد بن سرور بن محمد

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف زايد بن سرور بن محمد
15 مارس 2023 18:20

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. حفل الاستقبال الذي أقامه سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في أبوظبي بمناسبة زفاف نجله الشيخ "زايد" على كريمة الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان.

كما حضر حفل الاستقبال.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

 

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