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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 مارس 2023 18:18

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة و نشطة السرعة أحياناً على البحر آخر الليل وصباح الجمعة.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج يضطرب تدريجياً فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 07:18 والجزر الأول عند الساعة 14:54 .
بحر عمان خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21 والمد الثاني عند الساعة 04:07 والجزر الأول عند الساعة 10:35 والجزر الثاني عند الساعة 23:29.

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