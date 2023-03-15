رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين أمين عام لمجلس الإمارات للإعلام
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين أمين عام لمجلس الإمارات للإعلام
15 مارس 2023 18:17
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بتعيين محمد سعيد الشحي أميناً عاماً لمجلس الإمارات للإعلام.
وشغل محمد الشحي، منصب الرئيس التنفيذي في حي دبي للتصميم، كما شغل منصب المدير التنفيذي للاستراتيجية العامة والمتابعة التنفيذية والتقنية في مؤسسة دبي للإعلام، وعيّن مديراً رئيساً لخدمات البث في شركة "دو".
حصل الشحي على بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية والكهربائية من الجامعة الأميركية في الشارقة، إضافة إلى شهادة الماجستير في الاتصالات اللاسلكية الرقمية من جامعة "ليدز"، وهو خريج برنامج "إعداد" وبرنامج "القادة العرب الشباب".
يهدف مجلس الإمارات للإعلام إلى تنسيق الجهود الإعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة ومواءمة السياسات الإعلامية بما يضمن إبراز الهوية الوطنية.
يتولى المجلس اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.