برعاية"أم الإمارات".. "أبوظبي التقني" يختتم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

وسط إقبال طلابي ومؤسسي رائع، و تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الامارات"، إختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بنجاح كبير- اليوم الأربعاء- الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 التي نظمها "أبوظبي التقني" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 13-15 مارس الجاري، بمشاركة 331 من شباب وفتيات الإمارات أصحاب المهارات المتخصصة، الذين قدموا مستويات تنافسية عالية في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية منها مبرمج المستقبل، وصيانة محركات الطائرات، و أنظمة التحكم الصناعي، والنحت، و الخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، وتصميم مواقع الانترنت، وتقنيات التصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، والإلكترونيات، وغيرها من المهارات المتقدمة، التي تشكل أهمية كبيرة في مستقبل الدول والأفراد.

وقد قام معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي رئيس مجلس أماء معهد التكنولوجيا التطبيقية، يرافقه سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بجولة شملت كافة أجنحة المسابقة، حيث أشاد الحمادي بالتنظيم العالي للمسابقة، و الأداء الراقي الذي يقدمه شباب الإمارات في مختلف المهارات الهندسية والتكنولوجية والصناعية، بما يؤكد إمتلاكهم لقدرات عالية ومتقدمة، لافتا الى أن منظومة مهارات الإمارات لها الدور المؤثر والفاعل في المجتمع والإقتصاد، بما ينسجم مع تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال المهندس حسين الحمادي أن التنظيم الرائع والمتطور الذي يقدمه"أبوظبي التقني" في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات؛ والوصول بها الى الدورة ال14، هو مؤشر حقيقي لنجاحات القيادة الرشيدة في تمكين"أبوظبي التقني" من ترسيخ المبادرات التي ترتقي بنوعية القدرات الوطنية لدى الطلبة في منظومة التعليم التقني والمهني بالدولة، داعيا طلبة الإمارات والشاب والمواطنين الى ضرورة العمل المستمر لتطوير مهاراتهم بما يضمن لهم الريادة والقدرة على التنافسية الدولية.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي أن التفاعل الرائع والإقبال الكبير من القيادة الرشيدة، والمسؤولين وطلبة المدارس والجامعات، لمتابعة مختلف منافسات المسابقة، هو أمر حيوي وإيجابي للغاية، ودليل على المستويات العالية التي وصل اليها الوعي المجتمعي، بأهمية ودور المهارات المتخصصة في تقدم الأمم وفي حياة المجتمعات، حيث عاش الجميع بالفعل أجواء المنافسات، ووقفوا على الأداء المتميز الذي يقدمه الشباب من مختلف الأعمار، في كافة التخصصات التي تشهدها المسابقة، داعياً أبناء الإمارات الى الإلتحاق بمؤسسات التعليم التقني والمهني التابعة للمركز، مؤكداً على أن "أبوظبي التقني" يعمل من أجل إحداث التطوير الإستراتيجي الدائم في المسابقة وكافة البرامج والمبادرات، كونه ضرورة من أجل ضمان توافق مهارات المواطن مع متطلبات الإقتصاد المستدام، وبما يلبي متطلبات النهضة الحضارية التي تعيشها الدولة في حاضرها ومستقبلها.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في "أبوظبي التقني" أن طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية شاركوا في غالبية المنافسات، بجانب إحتكار مهارة مبرمج المستقبل، إذ ان جميع المتسابقين في هذه المهارة، هم من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية الذين قدموا النموذج في الأداء المتقدم، وهو ما شهد لهم به الخبراء والحكام والمسؤولين.

ومن جهته قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات أن لجان التحكيم تطبق نفس معايير مسابقة المهارات العالمية للمهارات في إختيار الفائزين في ال23 مهارة المشار اليها، حيث يتم إعلان أسماء الفائزين غدا الخميس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فيما سيتم إنتقاء أفضل العناصر لتكون ضمن فريق مهارات الأمارات الذي سيشارك في الدورات القادمة من المسابقات الخليجية والعالمية.