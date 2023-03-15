شرطة الشارقة تحذر من خطورة الابتزاز الإلكتروني

شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية
15 مارس 2023 16:04
سعيد أحمد (الشارقة)
أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن ضحايا الابتزاز الإلكتروني، قد يتعرضون لحالات نفسية تصل إلى إقدامهم على الانتحار، وأحياناً يضطرون إلى تسريب معلومات سرية، خوفاً من الفضيحة، مؤكداً أن شرطة الشارقة ركزت على أهمية توعية كافة الشرائح، بمختلف الأعمار وخصوصاً الأطفال، بهدف تعريفهم بخطورة الابتزاز الإلكتروني وأساليبه المختلفة التي قد تواجههم في حال تعرضهم للاحتيال.وأضاف اللواء سيف الشامسي خلال الملتقى الإعلامي السابع لشرطة الشارقة، أن عدد المستفيدين من حملات التوعية التي أطلقتها الشرطة العام الماضي، بلغ أكثر من مليون مستفيد، مثمناً الدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحملات، وتعاونهم في دعم جهود شرطة الشارقة في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، الأمر الذي عكس الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية في استغلال مواردهم. وأشار إلى حرص شرطة الشارقة على تكثيف الحملات الأمنية، الهادفة إلى رفع الحس الأمني لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الحملات تتضمن رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام بتنوعها كالمقروءة، والمسموعة، والمرئية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، والتي تستهدف كافة شرائح أفراد المجتمع، لتعريفهم حول أهمية الوقاية من الوقوع في شبكة الاحتيال الإلكتروني، وكيفية التعامل مع الروابط المشبوهة، وعدم فتحها، حتى لا يقعوا ضحايا للابتزاز الإلكتروني.