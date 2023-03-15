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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مقدونيا الشمالية في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مقدونيا الشمالية في واحة الكرامة
15 مارس 2023 14:49

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في واحة الكرامة فخامة ستيفو بنداروفيسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.
ولدى وصول فخامته إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.
وتجول في مختلف أجنحة الواحة مستمعا لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.
وفي ختام الجولة قام رئيس جمهورية شمال مقدونيا بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلما وطنيا وحضاريا في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييده تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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