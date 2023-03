اعتماد 73 مليون و56 ألف درهم لسداد مديونية 125 حالة من الحالات المعروضة على لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة

Approving AED 73,056,000 to settle the debts of 125 cases presented to the Sharjah Debt Settlement Committee pic.twitter.com/vJgcjATTjd