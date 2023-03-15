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رئيس الدولة يستقبل رئيس مقدونيا الشمالية

رئيس الدولة يستقبل رئيس مقدونيا الشمالية
15 مارس 2023 14:14

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، فخامة ستيفو بنداروفيسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس الضيف، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التطور في مستوى علاقات البلدين على مختلف المسارات.

وبحث الجانبان ما تشهده علاقات التعاون من تقدم، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات التي تشكل مرتكزات رئيسة للتنمية المستدامة والتقدم في البلدين. 

كما استعرض سموه ورئيس مقدونيا عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين في هذا السياق دعم البلدين لجميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم. 
وأكد الجانبان حرصهما المشترك على المضي بالعلاقات بين دولة الإمارات ومقدونيا الشمالية خطوات مهمة ومتقدمة خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من الإرادة المشتركة لتطويرها وتنميتها، بجانب وجود فرص كبيرة يمكن استثمارها لمصلحة الشعبين وبما يخدم التنمية والازدهار في البلدين.

وجرى خلال اللقاء إعلان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مقدونيا الشمالية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس مقدونيا، الذي يضم معالي فاتميربيسيمي وزير المالية، ومعالي ميلي بوشنياكوفسكي أمين عام ديوان الرئاسة، وغوتسي كارايانوف مستشار السياسة الخارجية، وبيليريم كوليالي مستشار الأمن القومي، وسعادة عبد القادر محمدي سفير مقدونيا الشمالية لدى الدولة.

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