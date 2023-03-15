"موارد الشارقة" تعلن مواعيد العمل الرسمي خلال رمضان للجهات الحكومية
"موارد الشارقة"
15 مارس 2023 13:30
أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في الجهات الحكومية، من التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.
ورفعت الدائرة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.