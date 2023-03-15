العلماء: بدء وضع معايير العمل عن بعد في الجهات الحكومية
العلماء: بدء وضع معايير العمل عن بعد في الجهات الحكومية
15 مارس 2023 10:59
دينا جوني (دبي)
أعلن معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن بدء المناقشات مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ومعالي عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في ملف العمل عن بعد ووضع المعايير الخاصة به.
ولفت معاليه على هامش افتتاح منتدى "عن بعد" في متحف المستقبل، إلى الاستفادة من المخرجات الإيجابية والممارسات المطبّقة في جهات العمل والتي يتم التباحث فيها خلال جلسات المنتدى، لوضع المعايير التي تناسب كل جهة حكومية.
وقال معالي العلماء في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بعنوان "دور العمل عن بعد في بناء مستقبل مرن" إن الامارات تعدّ الأولى عالمياً في استخدام الانترنت وتتميز بأفضل البنى التحتية الرقمية عالمياً، وهي بالتالي على أتم الجهوزية لتطبيق العمل عن بعد.
ولفت العلماء أن نصف مجتمع دولة الامارات يعمل عن بعد بنسبة 46%، مشيراً أن دولة الامارات لديها المجتمع والعقول التي تتبنى الأنظمة الرقمية.
وقال إن العمل عن بعد أصبح أحد أساليب العمل الرئيسية وليس الثانوية. وأشار إلى أن ذلك يوفر كافة الخيارات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإبداعية في حكومة دولة الامارات.