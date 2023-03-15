محمد بن زايد: نسعى إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد
محمد بن زايد: نسعى إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد
15 مارس 2023 09:06
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في "يوم الطفل الإماراتي" أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم، يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بمناسبة"يوم الطفل الإماراتي": "نسعى من خلال كل ما نقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد.. وفي "يوم الطفل الإماراتي" نؤكد أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم.. يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل".
وتجربة دولة الإمارات في مجال حماية ودعم الطفولة باتت من التجارب النموذجية التي يحتذى بها، ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل على مستوى العالم أجمع، وذلك بما وفرته للطفل من مقومات أساسية وخدمات وتشريعات ضمنت أن يكون إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وريادة مسيرة التطوير جزءاً من النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة ضمن مختلف القطاعات.
وتحتفي الإمارات بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس.وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع ذكرى إطلاق قانون «وديمة» في 15 مارس 2016، وذلك بهدف تعزيز الوعي بحماية حقوق الأطفال لضمان نشأتهم في بيئة صحية آمنة وداعمة تسهم في تطورهم.