عبدالله بن بيه يلتقي وفدا من أوزبكستان

بحث معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم مع وفد من جمهورية أوزبكستان برئاسة معالي مظفر كاملوف مستشار الرئيس، سبل التعاون لنشر قيم السلم والتسامح في العالم وتعزيز الشراكات بين المؤسسات ذات الصلة. تطرق اللقاء إلى الجهود التي يبذلها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ضبط فوضى الفتوى، وخلق نموذج لتفاعل الفتوى مع الواقع. واطلع الوفد على جهود منتدى أبوظبي للسلم في نشر قيم السلم والتعايش وتصحيح المفاهيم. وأكد كاملوف على أهمية تعزيز علاقات التعاون الديني والأكاديمي من خلال تشارك الخبرات وتبادل البعثات والتدريب. ونقل كاملوف تحيات فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى معالي العلامة عبدالله بن بيّه، معبراً عن الاعتزاز بالعلاقات المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان. في ختام اللقاء، قدم معالي العلامة عبدالله بن بيّه لأعضاء الوفد عددا من إصدارات منتدى أبوظبي للسلم ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. حضر اللقاء عبدالعزيز أقولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وداوان بيك ماحسودوف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس الوزراء الأوزبكي، وجلال الدين حامراكولوف نائب رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان. كما شارك في الاجتماع الشيخ المحفوظ بن بيّه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي.