الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن بيه يلتقي وفدا من أوزبكستان

عبدالله بن بيه
15 مارس 2023 02:10

بحث معالي العلامة عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم مع وفد من جمهورية أوزبكستان برئاسة معالي مظفر كاملوف مستشار الرئيس، سبل التعاون لنشر قيم السلم والتسامح في العالم وتعزيز الشراكات بين المؤسسات ذات الصلة.
تطرق اللقاء إلى الجهود التي يبذلها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ضبط فوضى الفتوى، وخلق نموذج لتفاعل الفتوى مع الواقع.
واطلع الوفد على جهود منتدى أبوظبي للسلم في نشر قيم السلم والتعايش وتصحيح المفاهيم.
وأكد كاملوف على أهمية تعزيز علاقات التعاون الديني والأكاديمي من خلال تشارك الخبرات وتبادل البعثات والتدريب.
ونقل كاملوف تحيات فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى معالي العلامة عبدالله بن بيّه، معبراً عن الاعتزاز بالعلاقات المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان.
في ختام اللقاء، قدم معالي العلامة عبدالله بن بيّه لأعضاء الوفد عددا من إصدارات منتدى أبوظبي للسلم ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
حضر اللقاء عبدالعزيز أقولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وداوان بيك ماحسودوف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس الوزراء الأوزبكي، وجلال الدين حامراكولوف نائب رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان.
كما شارك في الاجتماع الشيخ المحفوظ بن بيّه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي.

أخبار ذات صلة
«العليا لجائزة التحبير» تنظم غداً جلسة حول الاستدامة
"الإمارات للإفتاء الشرعي" يحدد مقادير وقيم زكاة الفطر لعام 1444هــ/ 2023م.
المصدر: وام
أوزبكستان
عبد الله بن بيه
منتدى أبوظبي للسلم
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
الإمارات
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©