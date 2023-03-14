باريس (وام)

أطلقت وزارة الثقافة والشباب والمؤسسة الاتحادية للشباب في باريس النسخة الفرنسية لمجلس شباب الإمارات العالمي في فرنسا بمشاركة طلاب مبتعثين في مدن فرنسية، برعاية سفارة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، ذلك في مقر السفارة.

حضر فعاليات إطلاق وتأسيس النسخة الفرنسية للمجلس، هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى جمهورية فرنسا، وأحمد الملا نائب رئيس البعثة في السفارة، وموزة الدياني رئيسة قسم الخدمات المساندة في السفارة.

كما حضر الفعالية، جاسم العبيدلي رئيس قسم التواصل في المؤسسة الاتحادية للشباب، وبسمة راشد الحبسي مديرة مشاريع في وزارة الثقافة والشباب، وجمع من الطلاب الإماراتيين المبعثين في فرنسا.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت هند مانع العتيبة، أن الطلاب الإماراتيين في الخارج يحظون باهتمام القيادة الرشيدة في عملية التنمية، وفتح آفاق التعاون مع العالم من خلال نشر ثقافة الحوار وقيم التسامح والاعتدال، إلى جانب الفرص العديدة التي تعتمد على المساواة بين الجنسين، وتسهم في تحقيق تطلعات الوطن.

كما أبرزت الدور الذي يضطلع به طلبة الإمارات الدارسون في الخارج، كونهم سفراء لوطنهم، وجسراً للتواصل ونقل الصورة الحضارية لبلدهم إلى الشعوب الأخرى، وإبراز ما يتحلى به شعب دولة الإمارات من قيم تسامح وتعايش وتواصل واحترام الآخر.

وقالت إن طلبة دولة الإمارات خارج الوطن وداخله هم محل اهتمام القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير مختلف السبل والوسائل التي تساعدهم على الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على المعرفة العلمية والمستويات الدراسية الرفيعة في جل التخصصات، مؤكدة أن إطلاق النسخة الفرنسية لمجلس شباب الإمارات يشكّل فرصة مهمة لفتح قنوات تواصل تواصلية ومهنية فعالة مع الطلاب الإماراتيين المبتعثين في الجمهورية الفرنسية؛ بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات وأهم التحديات المعاصرة، ورفدهم بالمعرفة والخبرة التي تمكّنهم من تمثيل بلادهم على أكمل وجه أثناء دراستهم العليا عبر الاستثمار في قدراتهم وتسخيرها في خدمة وطنهم وبلدهم.

صورة مشرقة

تأتي مبادرة إطلاق المجلس العالمي للشباب في نسخته الفرنسية بعد خطوة مماثلة في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث يطمح أعضاء المجلس في فرنسا من طلاب الإمارات لنقل أفضل التجارب والممارسات المهنية في شتى المدن الفرنسية إلى الدولة، إلى جانب تقديم صورة مشرقة ومشرفة للدولة في فرنسا، واستلهام أفضل الخطط العلمية المتقدمة في فرنسا ونقلها كعصارات تجربة إلى الوطن للمساهمة في تطويره ونمائه وتقدمه.

ومثّل حدث إطلاق النسخة الفرنسية لمجلس الإمارات للشباب فرصة لتنشيط دور الشباب الإماراتي حول العالم في صناعة سُمعة طيبة عن الإمارات من خلال تعزيز الروابط بين شباب الإمارات والعالم والتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة، وبناء جيل ملمّ بالتوجهات العالمية والقيم الإنسانية الدولية.

وسيسعى المجلس العالمي لشباب الإمارات في نسخته الفرنسية لتفعيل دور الشباب الإماراتي في الجمهورية الفرنسية ودعم برنامج المجلس عالميا، والذي يهدف بالدرجة الأولى، إلى خلق قيادات شبابية تدعم مسيرة نجاح دولة الإمارات، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المبتعَث الإماراتي حول العالم وبناء جيل ملمٍّ بالتوجهات العالمية من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين إلى الخارج.