دليل تفصيلي للحدِّ من هدر الغذاء

أبوظبي (وام)

أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة، رسمياً، دليل «كيف تقلل هدر الغذاء باستخدام ثلاث مبادرات قليلة التكلفة - دليل عملي للموائد المفتوحة في المطاعم».

يُشكل الإعلان خطوة مهمة، ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، لإشراك قطاعات الأعمال والأفراد وصولاً إلى تحقيق هدفها لعام 2030، وهو تخفيض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50%.

جاء الإعلان خلال «منتدى أصوات نعمة» الذي عقد مؤخراً، بحضور معاليها وممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء الدولة.

يركز الدليل على ثلاث مبادرات، يمكن لقطاع الضيافة تطبيقها لتوعية الجمهور بالجهود المبذولة للحد من فقد وهدر الغذاء وتعزيز التغيرات السلوكية الإيجابية، وتشمل «تطوير رسائل حول فقد وهدر الغذاء، مُصممة بمساعدة علماء مختصين في السلوك لتحفيز الجميع على تقليل ما يتبقى في أطباقهم من الغذاء، والعرض البصري لكمية الغذاء في الحصة الواحدة، ليروا حجم ما يطلبونه من غذاء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر استدامة، إضافة إلى البدء باستخدام سلال نفايات شفافة تُظهر كمية الهدر لتكون بمثابة تذكير مرئي بالأثر اليومي لهدر الغذاء».

وقالت معاليها: «تتطلب الرؤية الخاصة بالحد من فقد وهدر الغذاء بناء شراكات وتوفير حلول بعيدة الأمد للوصول إلى هدفنا بتخفيض نسبة فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.

وأضافت: «يُشكل التزامنا بمستقبل أكثر استدامة الذي يُجسده هدف نعمة إلى جانب مذكرات تفاهم تم توقيعها في هذا الشأن خطوة مهمة إلى الأمام».. معربة عن شكرها لجميع الذين يساعدون في دفع دولتنا باتجاه مستقبل أفضل.

من جهته، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «تركز نعمة على زيادة الوعي العام لدى الجمهور بشأن هدر الغذاء وتغيير السلوكيات الحالية، مع قياس ما تخلفه جهودها من أثر بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.