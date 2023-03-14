«نقل عجمان» تقدم 15 مليون درهم لمشاريع الاستدامة

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد المهندس سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن الهيئة قدمت 15 مليون درهم للشركات العاملة في مجال قطاع النقل العام بالإمارة، بهدف دعم مشاريع الاستدامة، منذ عام 2016، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تعزيز الاستدامة في كافة مشاريعها، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة.

وقال إن الهيئة خصصت 24 موقفاً مستداماً، بينها 3 مواقف تمت طباعتها بنظام «3 دي»، وهناك خطة مستقبلية لإضافة مواقف جديدة في بعض المناطق، منها الزاهية والمنتزي، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مواقف افتراضية تخدم ركاب الحافلات، وعددها 1000 موقف موزعة على مختلف مناطق الإمارة، ويستطيع أن يستخدمها الجمهور عن طريق تطبيق الهيئة «حافلة تحت الطلب».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في منتجع «زويا الصحي» بمنطقة الزورا بعجمان، تماشياً مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عام 2023 «عاماً للاستدامة» ولتسليط الضوء على دور الهيئة في توظيف الاستدامة، ضمن منظومة النقل في حكومة عجمان، بالإضافة إلى دور شركات الامتياز في تعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة.

واستعرض المهندس سامي الجلاف، جهود ومساهمات الهيئة في الاستدامة وتطبيقها في منظومة النقل بالإمارة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية التي تضر بالغلاف الجوي، وبطبقة الأوزون نتيجة لاحتراق الوقود المستخدم في المركبات.

وقال إن الهيئة اعتمدت خطة لاستدامة خدمات منظومة النقل، ولاسيما أسطول مركبات الأجرة، بهدف استخدام كل أنواع الطاقات النظيفة البديلة للوقود في أسطول مركباتها، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك عدداً من أنواع المركبات المشغلة الصديقة للبيئة، منها مركبات تعمل على الغاز الطبيعي والهجينة والكهربائية والهيدروجينية، كما تستهدف الهيئة تحويل كافة أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة، حيث بلغت نسبه المركبات الصديقة للبيئة في العام الحالي 81% من إجمالي أسطول مركباتها.

وأشار إلى أن هيئة النقل في عجمان، تعمل على 4 محاور من أجل تعزيز الاستدامة، حيث حصلت على شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال، والتي تعتبر العمود الرئيسي لاستدامة المشاريع والاستثمار الأمثل في الموارد والحفاظ عليها للأجيال المقبلة والحفاظ على نظافة وسلامة البيئة.

وأضاف المهندس سامي الجلاف أن الهيئة تحرص على تعزيز جودة الحياة وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، من خلال تشجيع وسائل النقل العام، وتوفيرها لجميع أفراد المجتمع، وتشجيعهم على استخدامها، وتوفير نقل آمن ومستدام، كما تسهم في تقليل نسبة الازدحامات المرورية على الطرقات.

ومن جانبه، قال الشيخ سعيد بن ماجد القاسمي، المدير التنفيذي لشركة العربية لمركبات الأجرة، بانه تم إطلاق مركبات أجرة جديدة من نوع «تسلا» تعمل بالطاقة الكهربائية، مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة.