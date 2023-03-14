بلدية العين تطلق حملة توعية لمزاولة المهن الهندسية

أبوظبي (وام)

أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية لجميع المهندسين العاملين في مدينة العين، بهدف التعريف بآلية قيد المهندسين والتقديم على خدمات القيد.

وتستهدف الحملة جميع المهندسين العاملين في بلدية مدينة العين والمعنيين في شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية، للتعرف على الإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين وتصنيف الاستشاريين، بما يسهم في تحقيق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في التنمية المتكاملة والمستدامة.

وقال المهندس راشد عبدالله النعيمي مدير إدارة التصنيف وقيد المهن، إن الحملة تتضمن مجموعة من الورش والمنشورات التعريفية للمستهدفين، لمزاولة مهنة هندسية تسهم في حماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية بمجال المهن الهندسية، وترتقي بجودة الأعمال والخدمات في مجال التخطيط والتصميم الهندسي والبناء وغيرها، من خلال توفير أفضل الخبرات الهندسية والأكاديمية.

من جهته، أوضح المهندس حميد عبدالله اليماحي رئيس قسم التوعية والتدريب المهني، أن الورش التي تنظمها البلدية بواقع 5 ورش في كل شهر، تستهدف أكثر من 3000 مشارك للتعرف على خدمات التصنيف والقيد في منصة تم.

