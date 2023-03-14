منظومة «تم» الموحدة تستضيف أول حزمة خدمات حكومية اتحادية

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز نوعي جديد ضمن مسيرة التحوّل الرقمي التي تشهدها إمارة أبوظبي، أعلنت اللجنة العليا للحكومة الرقمية عن استضافة أول حزمة خدمات اتحادية، على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث أعلنت اللجنة إضافة عددٍ من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المنظومة. ويُعد هذا الإنجاز ثمرة التعاون بين عدد من الجهات الاتحادية، والجهات التابعة لحكومة أبوظبي ومؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وبنك أبوظبي الأول، وشركة ماغناتي.

وبذلك تصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة الاتحادية الأولى التي توفر خدماتها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم». ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الكبير الذي حققته منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم» منذ إطلاقها، حيث أصبح بإمكان المتعاملين الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية من أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي عبر المنصات الرقمية التابعة للمنظومة الموحدة، مما يمنحهم تجربة حكومية استثنائية.

وكمرحلة أولية، تستضيف منظومة «تم» حالياً 10 خدمات تابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي: إصدار تصريح عمل جديد، وإصدار تصريح دخول جديد للعمالة المساعدة، وإصدار تصريح إقامة جديدة للعمالة المساعدة، وتجديد تصريح إقامة للعمالة المساعدة، وإلغاء تصريح إقامة للعمالة المساعدة، وفتح ملف صاحب عمل للعمالة المساعدة، وتعديل وضع للعمالة المساعدة، وإصدار عقد عمل جديد للعمالة المساعدة، وتعديل عقد عمل للعمالة المساعدة، وإلغاء إذن دخول للعمالة المساعدة. وسيتم العمل على إضافة المزيد من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتدريج، وذلك بالتزامن مع النمو المتسارع للمنظومة بين مختلف شرائح المتعاملين في مجتمع الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «فخورون بهذا التعاون الذي سيعزز الابتكار الحكومي المتاح للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلّع إلى مواصلة مسيرة التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، مما سيعود بالنفع على متعاملينا ويوفر طريقة جديدة لإنجاز معاملاتهم. هذه الخطوة ستساهم في تعزيز سهولة الوصول والراحة للمتعاملين، حيث أصبح بإمكانهم الآن الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بسهولة وسرعة عبر منظومة (تم)، وسنعمل على إضافة المزيد من خدماتنا إلى المنظومة. هذا الإعلان، والذي لم يكن ممكناً دون الجهود التكاملية للعديد من الشركاء الاستراتيجيين، يضع معياراً جديداً للتميز ويؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي».

من جانبه، أكد معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي - أبوظبي، رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية، أن استضافة مجموعة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في إمارة أبوظبي، وهي تعكس ثقة مؤسسات الدولة بأهمية منظومة «تم» الموحدة كحلقة وصل تربط المواطنين والمقيمين بالجهات الحكومية، وتساهم في إنجاز المعاملات وإسعاد المتعاملين، وذلك من خلال منحهم تجربة حكومية رقمية متكاملة تتسم بالسرعة والسهولة، وقال: «نرحّب بوزارة الموارد البشرية والتوطين كأول جهة اتحادية تقدم خدماتها من خلال منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة»تم«، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المسار المستمر لتطوّر المنظومة لتشمل تحت مظلتها الخدمات الحكومية على المستوى الاتحادي، من أجل خدمة المتعاملين، وفق أفضل المعايير بما يلبي توقعاتهم واحتياجاتهم».

وأكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن استضافة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين على منظومة «تم» خطوة هامة ومرحب بها، حيث ستساهم في تمكين الشركات من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها بسهولة ليتمكنوا من تأسيس وإدارة أعمالهم بسرعة وسلاسة، وهذا سيشجع على استخدام المنظومة.

من جهته، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في بناء صرح الريادة إقليمياً وعالمياً في مجال تقديم الخدمات والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين ورفع مستوى الرفاهية، مشيراً إلى أن نجاح دائرة الإسناد الحكومي ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية في توحيد الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع في منصة واحدة هي منصة «تم» يمثل إنجازاً كبيراً في هذا المجال.

تم

منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم» هي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وهي تهدف إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتحويلها إلى أدوات سهلة الاستخدام، إلى جانب تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين وتمكينهم من إنجاز الخدمات التي يحتاجون إليها بسلاسة باستخدام منصة واحدة. تضم المنظومة تطبيقاً ذكياً للهواتف وموقعاً إلكترونياً، وهي تمكّن المتعاملين من الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية تقدّمها أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي، بالإضافة إلى عددٍ من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وحظيت المنظومة على تقدير الأمم المتحدة، باعتبارها واحدة من أفضل الممارسات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الرقمية.