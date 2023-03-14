99056 مواطناً مؤمّناً عليهم في «أبوظبي للتقاعد»

أبوظبي (وام)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، أن عدد المؤمّن عليهم المشمولين بنظام التقاعد بلغ 99 ألفاً و56 مواطناً خلال عام 2022، يمثل الذكور منهم 52 ألفاً و340، بينما يمثل الإناث 46 ألفاً و716.

وقال خلف الحمادي المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد «إن بداية 2022 شهدت إطلاق استراتيجيتنا الجديدة التي هدفت إلى إعادة رسم خريطة الصندوق المستقبلية؛ تعزيزاً لريادته وبدء مرحلة جديدة تسعى للارتقاء بخدمات التقاعد عبر اعتماد خطط قصيرة الأمد لتسريع وتيرة الإنجاز، وأخرى طويلة الأمد لضمان الاستدامة المالية».

وأضاف الحمادي «إن نتائج عام 2022 جاءت مثمرة، إذ ارتفع عدد المؤمن عليهم المشمولين بنظام التقاعد إلى 99 ألفاً و56 مؤمناً عليه يمثل الذكور 52 ألفاً و340، بينما يمثل الإناث 46 ألفاً و716، كما بلغ عدد المتقاعدين 15 ألفاً و302 متقاعد، تشكل نسبة الذكور 73% بينما شكلت نسبة الإناث 27% ونحو 9996 مستحقاً، فيما ارتفع عدد جهات العمل إلى 2.198 جهة 332 جهة من القطاع الحكومي و1866من القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم الصندوق لخدماته إلى المتقاعدين والمستحقين العسكريين.

وأشار إلى أن الصندوق توسع في مَد الحماية التأمينية إلى فئات جديدة من المجتمع، إذ أتاح للعاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة للتسجيل في نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، مما أسهم في حمايتهم وحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم، واستَمر الصندوق في عمليات تَحسين وتَطوير خدماته وآلية العمل المتبعة في الصندوق، وأسفرت جهود فريق العمل عن الانتهاء من 35 مشروعاً أسهموا بصورة كبيرة في تطوير آلية العمل والخدمات التي نقدمها للمتعاملين بمختلف فئاتهم. وأضاف أنه على مستوى التطوير الداخلي، تم استحداث عدد من الإدارات الجديدة، لا سيما إدارة شؤون المتقاعدين والمستحقين، والتي هدفنا من خلالها إلى التركيز بصورة أكبر على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتقاعدين والمستحقين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.