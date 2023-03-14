«جيسيك جلوبال 2023» ينطلق بمشاركة 53 دولة

دبي (وام)

انطلقت، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2023».

ويجمع الحدث الذي حضر فعالياته معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أبرز العلامات التجارية والخبراء في قطاع الأمن السيبراني للارتقاء بمرونة نماذج الأمن السيبراني لأنظمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «كي نتمكن من رسم معالم نماذج الأمن السيبراني الجديدة، نجمع فريقاً استثنائياً من قادة الأمن السيبراني خلال مؤتمر جيسيك جلوبال، إذ يقدم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدعم الكامل لمبادرة جيسيك الرامية لتشكيل مجموعة من أهم خبراء أمن المعلومات، بهدف مناقشة أخطر التحديات والعمل على تقوية المناعة الإلكترونية للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم».