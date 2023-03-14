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جائزة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه» تنطلق أول رمضان

عبدالله بن بيه وسلطان النعيمي وخليفة الظاهري خلال الجلسة (تصوير: علي عبيدو)
15 مارس 2023 02:59

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق دورة جديدة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه مطلع رمضان المقبل في نسختها التاسعة، تحت عنوان: «دورة عام الاستدامة»، لتستمد موضوعاتها من رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وتوجيهاتها في ترسيخ مفاهيم الاستدامة في جميع المجالات، وتعزيز جهود التوعية في المجالات البيئية.
جاء الإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة «دورة عام الاستدامة»، على هامش جلسة حوارية عُقدت في أبوظبي تحت عنوان: «الاستدامة رؤية وطنية وضرورة شرعية»، وشارك فيها معالي الدكتور عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير عام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبحضور اللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة والدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي المدير العام ورئيس اللجنة العليا للجائزة، وعدد من مديري ومسؤولي الهيئات والجهات الحكومية والخاصة، وممثلي الشركات والجهات الداعمة، وعدد من الشخصيات والمؤسسات العاملة في المجالات التثقيفية والمجتمعية والجوائز القرآنية بالدولة، وممثلي وسائل الإعلام.
وتناول معالي الدكتور عبدالله بن بيّه المحور الشرعي لموضوع الاستدامة، فيما تناول الدكتور سلطان محمد النعيمي المحور الوطني، والدكتور خليفة مبارك الظاهري تناول المحور الأكاديمي والاجتماعي، حيث أكد المتحدثون في الجلسة التي أدارها الإعلامي أحمد اليماحي، أن الإمارات ماضية برؤية قيادتها الرشيدة في تعزيز الأخوة الإنسانية، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة، والتعايش واحترام الآخرين، والقيم الإسلامية العظيمة، والقيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي يستمدها من وسطيَّة الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية النبيلة، ومن حكمة وإرث زايد الخير، مؤسس الدولة «طيب الله ثراه».

جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه
سيف بن زايد
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