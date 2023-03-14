الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في مدية السويدي وعائشة الخوري

أحمد بن محمد خلال تقديم التعازي (وام)
15 مارس 2023 02:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«اجتماعية الوطني» تناقش مشاركة المواطنين في القطاع الصحي
«جيسيك جلوبال 2023» ينطلق بمشاركة 53 دولة

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مدية بنت سيف السويدي، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة عائشة عبد الرحمن يوسف الخوري، زوجة طيب عبدالله قاسم الخوري، ووالدة كل من عبدالله طيب عبدالله قاسم الخوري، ونبيل طيب عبدالله قاسم الخوري، داعياً الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها السكينة والصبر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

أحمد بن محمد
دبي
مجلس دبي للإعلام
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
الإمارات
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©