أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في مدية السويدي وعائشة الخوري

دبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مدية بنت سيف السويدي، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدم سموه واجب العزاء في وفاة عائشة عبد الرحمن يوسف الخوري، زوجة طيب عبدالله قاسم الخوري، ووالدة كل من عبدالله طيب عبدالله قاسم الخوري، ونبيل طيب عبدالله قاسم الخوري، داعياً الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها السكينة والصبر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.