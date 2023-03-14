حاكم عجمان: ضرورة الاستفادة من التقنيات لتطوير العمل الجمركي

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه بديوان الحاكم، أمس، وفد مديري عموم الجمارك في الدولة الذين قدِموا للسلام على سموه بمناسبة عقد اجتماعهم في إمارة عجمان.

واطّلع سموه من أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للجمارك، على التشريعات والقوانين والسياسات الجمركية المرتبطة بالعمل الجمركي المتبعة بالدولة، وأهمية عقد الاجتماعات بين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية بهدف التعاون والتنسيق لتطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل الحركة التجارية بين دولة الإمارات ودول العالم، وتعزيز الرقابة الجمركية في جميع منافذ الدولة لحماية المجتمع من عمليات التهريب، ودعم جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورحّب سموه باستضافة إمارة عجمان اجتماع مديري عموم الجمارك، مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك بوصفها منفذاً مهماً وخط دفاع أول في تحقيق الأمن والرقابة الجمركية الفاعلة في الدولة، والتنسيق مع دوائر الجمارك المحلية لتعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والرقابة، ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك بالدولة.

وأكّد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصت من خلال استراتيجيتها الجمركية على تعزيز التعاون الجمركي بين المستويين الاتحادي والمحلي لدعم وبناء قدرات القطاع الجمركي. وأشاد سموه بجهود مديري عموم الجمارك في الدولة، والتي تستهدف تنظيم العمل الجمركي وتيسير حركة التجارة الخارجية وتبادل الخبرات والشراكات التي من شأنها تطوير منظومة الإجراءات والسياسات والبيانات والرقابة الجمركية، ومكافحة التهرب الجمركي، وتعزيز عمل إدارة المخاطر الجمركية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع الجمركي. ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات المتطورة لتسهيل العمليات التجارية، وتطوير العمل الجمركي في الدولة، وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات، ودعم تنافسية اقتصادنا الوطني.