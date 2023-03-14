حاكم عجمان يعزي في وفاة أحمد بوشهاب السويدي

عجمان (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، أحمد عيسى بوشهاب السويدي.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان أمس، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد وإخوانه وأبناء عمه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.