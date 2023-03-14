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«تنفيذي الشارقة» يستعرض أداء «الحكومة الإلكترونية»

«تنفيذي الشارقة» يستعرض أداء «الحكومة الإلكترونية»
15 مارس 2023 02:59

الشارقة (وام) 

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح  أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.
واطلع المجلس على تقرير أعمال دائرة الحكومة الإلكترونية لعام 2022م، وتضمن مختلف الأعمال والمشروعات التي عملت عليها الدائرة طوال العام لخدمة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، والتي بلغت 147 جهة مستفيدة.
وشمل التقرير إحصائيات أهم الخدمات المقدمة، ونسب الاستفادة من البنية التحتية الإلكترونية للدائرة، والدعم التقني الأمني، والممارسات الحديثة المستخدمة في قطاع المعلومات.
كما تضمن التقرير خطط الدائرة المستقبلية لتطوير البنية التحتية بهدف إنشاء ركيزة رقمية تتسم بالشفافية والفعالية والأمان للجهات الحكومية كافة، وتواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع التقني.
واطلع المجلس على تقرير لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد 51 والذي نظمته اللجنة في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية، ومشاركة مختلف فئات وشرائح المجتمع، تعزيزاً للولاء والانتماء، وتأكيداً على قيمة الاتحاد وأهميته والافتخار بمنجزاته ومكتسباته.
وشملت الفعاليات الحفلات الفنية والعروض الوطنية والأنشطة المجتمعية والتراثية والترفيهية التي عكست مشاعر الاعتزاز باتحاد الدولة، وما حققه من إنجازات طيلة مسيرته، وتضمن التقرير نسب التفاعل بين المجتمع ومختلف الفعاليات.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
سلطان القاسمي
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
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