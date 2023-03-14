«اجتماعية الوطني» تناقش مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، بحضور ممثلي مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي، مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وقدم ممثلو مجلس «نافس»، خلال الاجتماع، عرضاً حول البرنامج وأهدافه والمشاريع التي تم إنجازها، وتم تبادل وجهات النظر وفق محاور الموضوع التي تتضمن: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

واطلعت اللجنة على تقرير توصيات موضوع تنظيم العمل التطوعي الذي ناقشه المجلس في جلسته الخامسة التي عقدها بتاريخ 22 فبراير 2023.