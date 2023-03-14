وزيرة التخطيط المصرية تشيد بالعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات
هالة السعيد خلال حفل جائزة مصر للتميز الحكومي
15 مارس 2023 00:49
القاهرة (وام) أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية بالعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات. وقالت السعيد في كلمة، خلال حفل جائزة مصر للتميز الحكومي، إن الاحتفال هذا العام يتزامن مع مرور خمسة أعوام على توقيع اتفاقية التعاون في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، وذلك في إطار تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين، وبغرض تطوير الإجراءات وتقوية القدرات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي، وبناء القدرات بين البلدين. وأوضحت أن هذه الاتفاقية أثمرت عن إطلاق جائزة مصر للتميّز الحكومي التي نحتفل اليوم بإعلان أسماء الفائزين في دورتها الثالثة، علاوة على إطلاق مراكز الخدمات التكنولوجية، ومنها مركز خدمات مصر أسوان في نوفمبر الماضي، وقريبا في كل من الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة إلى العديد من برامج بناء القدرات في الموضوعات المختلفة التي تقوي من الأداء المؤسسي.