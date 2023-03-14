«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في رعاية وتمكين الطفولة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية يلتف حولها مختلف شرائح المجتمع لتسليط الضوء على ما تم إنجازه في مسيرة الطفل الإماراتي هذه المسيرة التي تحظى دائماً برعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ يحرص سموه على التوجيه دائماً بتوفير البيئة الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية التي تهيء للطفل تنشئة اجتماعية ترسخ لديه منظومة القيم الإماراتية الأصيلة، وتفتح مداركه على العصر بكل ما يحمله من تطورات علمية وتقنية وتكنولوجية. وأشارت إلى أن الإمارات وهي تخصص يوماً للاحتفاء بالطفل إنما تواصل مسيرة تميزها وريادتها محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، إذ تنظر دولة الإمارات بمختلف مؤسساتها إلى أطفال اليوم على أنهم قادة المستقبل الذين ينبغي الاستثمار فيهم منذ مرحلة عمرية مبكرة. وقالت أمل العفيفي: إن مسيرة الطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة عنوانها الأبرز دائماً هو التميز الذي يحظى به الطفل في جميع مراحل نموه إلى أن يكتمل بناء شخصيته وفقاً لمحددات الهوية الإماراتية، وفي هذا الصدد فإن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة للتعبير عن الامتنان والتقدير لسمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي قدمت نموذجاً بارزاً في رعاية وتمكين الطفولة وتعزيز البناء الأسري للأسرة الإماراتية، هذا النموذج الذي بات إحدى التجارب الدولية التي تأخذ بها المنظمات العالمية المتخصصة وتجعل منها نموذجاً للنهوض بالطفل في مجتمعاتها. وأشارت العفيفي إلى المبادرة الرائدة التي طرحتها جائزة خليفة التربوية بتدشين مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وذلك لأول مرة على مستوى العالم بهدف إثراء مسيرة الطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات العلمية والتطبيقية التي تأخذ بها المجتمعات في النهوض بالطفولة المبكرة.