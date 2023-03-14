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علي بن حرمل: أطفالنا قادة الغد

علي بن حرمل: أطفالنا قادة الغد
15 مارس 2023 02:57

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً بارزاً يحتذى به في رعاية الطفل ونشر الوعي بأهمية حقوق الطفل وتوفير البيئة التي تكفل له نمواً سليماً من النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، مشيراً إلى أن ضمان جودة الحياة لأطفالنا يحظى برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرعاية التي جعلت من يوم الطفل الإماراتي يوماً وطنياً تحتفي به الدولة ومختلف فئات المجتمع، وتسلط فيه الضوء على ضمان حياة سعيدة لأطفالنا باعتبارهم قادة الغد. 
وأشاد ابن حرمل برعاية  سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) لمسيرة الطفولة، وجهود سموها الرائدة في تمكين هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم للأسرة المواطنة بما يعزز من بناء شخصية الطفل، حيث سنت الدولة التشريعات والقوانين التي تمكن للطفولة وتضمن حقوقهم، وما تخصيص يومٍ للطفل الإماراتي الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس من كل عام إلا إحدى المبادرات الوطنية البارزة التي تستشرف مستقبل الطفل.

علي بن حرمل
الإمارات
يوم الطفل الإماراتي
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