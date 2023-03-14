"شؤون الأسرة بالشارقة" : الأطفال طاقات المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن الشعار الذي تم رفعه هذا العام احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي تحت عنوان «حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة»، يجسده واقع ملموس لدولة لها نهجها المتفرد في توفير الدعم والرعاية المثالية والشاملة للأطفال، وقيادة رائدة في فكرها واستشرافها لأفضل مستقبل لأجيالنا القادمة، ليكونوا فاعلين في عملية البناء وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة في مشهد التنمية والازدهار الذي تعيشه الإمارات. وأضافت الدكتورة خولة الملا: إن دولة الإمارات وطن ثري بالنماذج والنجاحات والإنجازات المحققة والاستراتيجيات والمبادرات والتشريعات التي أوجدت منظومة شاملة ومتكاملة في الاهتمام بالنشء من أطفال الإمارات الذين يمثلون طاقات المستقبل التي تبنى على القيم الوطنية والإنسانية الأصيلة وبالعلم والمعرفة، فإمارة الشارقة، وبفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كانت السباقة إقليميا وعالميا في تسخير كل إمكانياتها، لتكون بيئة آمنة ومستدامة للأطفال بحرصها على حياة الطفل، وسلامته، النفسية والجسدية، وتوفير كافة المرافق الصحية، والمؤسسات، والحضانات، والأماكن العامة، وكي يكون في المستقبل إنسانا صالحا، وفردا إيجابيا، يحقق العزة والرفعة لوطنه، ما أهلها بجدارة لتكون مدينة صديقة للطفل بالكامل. وأكدت الملا، بهذه المناسبة، أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وكافة مؤسساته، لن يدخر جهدا في سبيل النهوض بالطفولة، والمضي قدما نحو تحقيق الريادة والإنجازات النوعية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات في هذا الشأن، من خلال استحداث المبادرات الخلّاقة والبرامج المبتكرة لدمج الأطفال في مسيرة التنمية واستثمار طاقاتهم وقدراتهم ليكونوا شركاء في بناء ريادة الإمارة والدولة، وبناء أجيال يفخر بها وطن النجاح والإنجاز.