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سارة الأميري : يوم الطفل تتويج لمسيرة ممتدة لتمكين أجيال الإمارات

سارة الأميري : يوم الطفل تتويج لمسيرة ممتدة لتمكين أجيال الإمارات
15 مارس 2023 02:56

دبي (وام)

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن يوم الطفل الإماراتي مناسبة نحتفي من خلالها بمسيرة ممتدة في مجال رعاية الأطفال وتمكين أجيال الإمارات، وتتويج لنهجها المستمر في دعم الأطفال والاستثمار فيهم باعتبارهم الثروة الحقيقية. وقالت: «نواصل جهودنا في قطاع التعليم لتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة كافة لأجيال الإمارات، وذلك اتباعاً لنهج آبائنا المؤسسين والقيادة الرشيدة التي سخرت الإمكانات كافة لمستقبلهم»، موضحةً أن دولة الإمارات راهنت منذ تأسيسها على الإنسان واستثمرت فيه باعتباره محوراً لتحقيق التنمية الشاملة والأساس الذي تنطلق منه لتحقيق إنجازاتها في مختلف الميادين. وأضافت معاليها: «نحتفي بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار: (حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة)، وهو ما يدفعنا لمضاعفة جهودنا من أجل تحقيق المزيد من الريادة في مجال رعاية الطفولة وإعدادهم معرفياً ومهارياً ونفسياً وجسدياً ليواصلوا مسيرة تميز الإمارات». وأشادت معاليها بهذه المناسبة بجهود ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لما قدمته من دعم خلال السنوات الماضية، والذي كان له بالغ الأثر في الارتقاء في مجال رعاية الطفولة، وترسيخ نموذج إماراتي عالمي في هذا المجال.

سارة الأميري
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