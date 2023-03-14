6 توصيات لملتقى «الاستدامة في تنمية الطفولة»

هالة الخياط (أبوظبي)

خرج ملتقى «إيواء» الثاني الذي انطلق أمس بعنوان «الاستدامة في تنمية الطفولة»، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والاتحادية، بـ 6 توصيات تسعى في مجملها لحماية الطفل في الظروف كافة، وبحث في آليات توفير الرعاية والحماية المجتمعية للطفل الإماراتي.

أكد الملتقى الذي نظم أعماله أمس، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية عبر «برنامج مايكروسوفت تيمز»، ضمن توصياته على ضرورة تضمين قانون الأحداث المعدل مبادئ العدالة التصالحية، من خلال إجراءات تحويل مسار الطِّفل الواقع في نزاع مع القانون شرطيّاً إلى مسار غير المسار التَّقليدي للعدالة الجنائيَّة من خلال نظام التحويل لإعادة الدمج و/أو جبر الضَّرر، تحقيقاً لمبدأ المصلحة الفضلى واتساقاً مع قواعد بكين.

ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل قانون حقوق الطفل وديمة وإضافة نص مادة تتعلق بحماية الأطفال المارقين من سلطة وليهم، الذين لديهم مشاكل سلوكية إلى قانون الطفل، بوصفهم أطفالاً معرضين للإهمال، بدلاً من قانون الأحداث، وذلك وفقاً لتعريف الإهمال الوارد في المادة 1 من قانون وديمة، اتساقاً مع مبادئ الرياض التوجيهية.

وتضمنت التوصيات تعزيز مفهوم المصلحة الفضلى للطفل من خلال وضع دليل إجرائي يتناول شرح المفهوم بشكل عملي تطبيقي ويوضح المعايير التي ينبغي النظر إليها عند اتخاذ القرارات في ضوء تحديد المصلحة الفضلى للطفل، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تربط بين الجهات المعنية بقضايا الطفل للاستفادة من مدخلاتها، بالإضافة إلى تخصيص موازنات وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة لإعداد بحوث ودراسات كمية ونوعية للتعرف الدقيق والشامل على المشكلات المتعلقة بالطفل، واستقطاب المواهب في هذا المجال للاستفادة منهم.

وأوصى الملتقى بدعم البرامج الوالدية نظراً لأهميتها في معالجة الكثير من التحديات السلوكية.

وأكدت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، أن أهداف ملتقى «الاستدامة في تنمية الطفولة: الرعاية والحماية المجتمعية»، والمقام بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، جاءت انطلاقاً من مسيرة الاستدامة القائمة خلال عامنا الحالي في دولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع تطلعات المركز إلى توحيد الجهود مع أفراد المجتمع أكثر فأكثر باستخدام الأصول المتاحة.

وقالت: «نحن دولة تُباهي العالم بإنجازاتها السبّاقة، وفي مقدمتها علاقاتنا الوطيدة وتلاحم جهودنا الإنسانية وعملنا المشترك الذي أحسن استغلال تماسك النسيج المجتمعي في وطننا الإماراتي، وحرص على أن تستديم القيم الإماراتية الأصيلة مع مرور العقود، من خلال تنمية الطفولة وتوفير واستخدام أفضل أدوات الرعاية والحماية المجتمعية للطفل الإماراتي».

واستعرضت الدكتورة منى البحر، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع، التحديات التي قد تواجه توليد البيانات ومشاركتها في مجال حماية الطفل، والتي تتضمن صعوبة مشاركة البيانات التزاماً بالسرية.

وأشادت رضوى علاي، خبير تقني في إدارة الحالة من مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، بحرص دولة الإمارات على الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل وتوافق معايير النظام الوطني لحماية الطفل مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الدولة، والمواد والقواعد التوجيهية للأمم المتحدة وأفضل الممارسات الدولية.

وتطرقت فاطمة عبد الله المهري، تنفيذي إرشاد اجتماعي ونفسي بوزارة التربية والتعليم، إلى السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، ومراحل تطويرها بناءً على القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة، والمبادرات والإجراءات المصاحبة لتنفيذ السياسة، ومنها وحدة حماية الطفل ومجلس حماية الطفل.

رصد

تحدثت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن كيفية توليد البيانات والبحوث والأدلة ضمن إجراءات حماية الطفل وآليات استخدام وحفظ البيانات.

وأفادت، بأن البيانات تعد أساساً لبناء ومراجعة السياسات وتصميم البرامج وتطوير البحوث لدى جهات القطاع الاجتماعي بأبوظبي، مؤكدةً حرص الدائرة على رصد التحديات الاجتماعية المحيطة بالطفل، مع الحفاظ على السرية والخصوصية لجميع الأفراد، وذلك من خلال البيانات السجلية لدى الجهات المعنية، كوزارة التربية والتعليم وجهات إنفاذ القانون والمراكز الصحية، والاستبانات الكمية والنوعية التي تتم صياغتها على أسس علمية ومراجعتها للتناسب مع السياق الثقافي في دولة الإمارات، والرصد الإعلامي، وغيرهم.