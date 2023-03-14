الأربعاء 15 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تحتفي بالطفل

جانب من الفعالية (من المصدر)
15 مارس 2023 02:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر

نظمت إدارة مرور منطقة العين، احتفالية بيوم الطفل الإماراتي بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وشركة «ساعد للأنظمة المرورية» تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي والذي يصادف 15 مارس من كل عام في مبنى مركز أمانة الصحي بمدينة العين تجسيداً للاهتمام بالطفل ورعايته في بيئة آمنة تعزز من تطوير قدراته ومهاراته لمستقبل واعد ومشرق في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة.
وتضمنت الفعاليات عروضاً للكلاب البوليسية قدمتها إدارة التفتيش الأمني k9، وعروض شخصيات كارتونية ترفيهية ومسابقات للأطفال ومرسماً حراً ومقطوعات وطنية للفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي الموسيقية وتقديم نصائح طبية وإرشادية حول التغذية الصحية السليمة للأطفال ودورية السعادة لنشر الإيجابية حول الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتعريف الأسر والأطفال بأهداف دورية الطفل في تعزيز الوعي المروري لدى الأطفال.
وشارك في الفعالية مديرية شرطة العين وإدارة الشرطة المجتمعية من خلال أعضاء كلنا شرطة، وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة من خلال المشاركة بالزي الشرطي القديم، ولجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، وشركة يدوه للألعاب الترفيهية، كما شاركت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وفي نهاية الفعالية، زار المشاركون، الأطفال المرضى بالمركز للاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا عليهم، كما كرم سعيد العوضي مدير البروتوكول وكبار الشخصيات ومريم الكتبي قائد فريق -شؤون المرضى والأسرة في مركز أمانة الصحي، المشاركين.

يوم الطفل الإماراتي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
الإمارات
الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة
اليوم 03:00
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
الإمارات
شرطة أبوظبي تؤكد أهمية التعاون في حماية الأطفال من المخاطر
اليوم 03:00
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
الإمارات
خبراء لـ «الاتحاد»: إشراك الشباب في «الطريق إلى COP28».. سر نجاح الإمارات
اليوم 03:00
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
الإمارات
بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة
اليوم 03:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©