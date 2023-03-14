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الإمارات

محاكم رأس الخيمة تُسعد الأطفال

جانب من الفعالية (من المصدر)
15 مارس 2023 02:59

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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أطلقت محاكم رأس الخيمة، مبادرة «أهلاً بأجيال الغد»، تمثّلت في استقبال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، طلبة أكاديمية رأس الخيمة في مقر الدائرة، والجلوس معهم وتبادل الأحاديث الودية معهم، وحكاية قصة تأسيس اتحاد دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب توزيع الهدايا عليهم، ولقاء موظفي المحاكم. ويأتي إطلاق المبادرة، تفاعلاً مع يوم الطفل الإماراتي ولإدخال السعادة والبهجة إلى قلوب الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات ترفيهية ومناشط مختلفة لهم، وذلك ضمن مبادرات الدائرة المجتمعية. وأوضح المستشار أحمد الخاطري أن احتفال محاكم رأس الخيمة بهذه المناسبة الوطنية السنوية «يوم الطفل الإماراتي» يأتي التزاماً منها بالتفاعل مع مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والمجتمعية، وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أطياف المجتمع كافة، ومنها فئة الأطفال، وانطلاقاً من حرصها على مشاركة الأطفال فرحتهم وفي فعالياتهم المختلفة، وإسعاد هذه الفئة المهمة في المجتمع، والاهتمام بهم. وأكد الخاطري أن الأطفال هم أجيال الغد الواعد وهم أساس البناء في المجتمع، والواجب علينا دعمهم واكتشاف مواهبهم وتنشئتهم بشكل سليم، لخلق جيل واعٍ متمسك بالقيم والعادات والتقاليد، محب لوطنه وقيادته. وأضاف: أن دولة الإمارات تولي أولية قصوى للطفل، ووفرت له كل سبل الحماية والرعاية الكاملة والإمكانيات والقدرات كافة للعيش الكريم وسط ظروف اجتماعية واقتصادية ملائمة، وتوفير الحماية القانونية للطفل من خلال «قانون وديمة» الذي كفل حقوق الطفل كافة منذ ولادته.

يوم الطفل الإماراتي
رأس الخيمة
محاكم رأس الخيمة
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