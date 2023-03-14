بالتربية والتعليم والوعي.. الأطفال مستقبل الاستدامة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

غرس مفهوم الاستدامة بين الأطفال وأبعادها في حياتهم اليومية، من شأنه أن يسهم في نشر هذه الثقافة، وترسيخ الوعي بأهمية التمتع بصحة أفضل، وتلقي تعليم جيد والعيش في بيئة نظيفة، وفي الوقت ذاته، فإن تعزيز قدراتهم على مواجهة تحديات الاستدامة، يساعد في إنشاء مجتمعات صحية وصالحة للعيش.

ويبقى الأطفال والشباب عماد المستقبل، وتوعيتهم بأهمية الانخراط في هذه المجالات، يجعلهم مسؤولين تجاه مجتمعهم وتجاه العالم، ليعملوا معاً من أجل استدامة الحياة والأرض، ولا يتحقق هذا المطلب، إلا من خلال التعليم والتوعية والممارسة.

قال حسن مشربك، رئيس قسم تنمية مهارات وقدرات الطفل بمؤسسة التنمية الأسرية، مسؤول فعالية «يوم الطفل الإماراتي»، إنهم يحتفلون بهذا اليوم الذي يصادف 15 مارس من كل عام، لتجديد الالتزام بحقوق الطفل كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى ينمو في بيئة صحية آمنة وداعمة تطوّر من قدراته ومهاراته مما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع، موضحاً أن المؤسسة هذه السنة تنظم العديد من المبادرات تحت شعار «حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة».

وأشار مشربك، إلى أن الاستدامة تعنى بالتوازن بين تلبية احتياجات اليوم والحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة، حيث تتداخل الاستدامة بشكل متكامل بين الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتعنى بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على إنشاء مجتمعات صحية وصالحة للحياة.

وأورد مشربك أن المؤسسة تهدف من خلال برامجها إلى تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة البيئية لدى الأطفال، ما يؤهلهم للعيش بصحة وأمان، والتطلع نحو مستقبل أفضل في حياتهم اليومية، وتحفيز مهارات التفكير لديهم لمناقشة الأفكار، وتقديم الحلول المبتكرة حول الحفاظ على بيئة آمنة ومستدامة تكوِّن عالمهم، وتعزز حق الطفل في الرعاية الشاملة ضمن بيئة صحية مستدامة من خلال توعية أولياء الأمور.

الأسرة والاستدامة

ضمن الأنشطة والفعاليات التي ترسخها مؤسسة التنمية الأسرية بـ«يوم الطفل الإماراتي»، تنظيم جلسة نقاشية في مراكز المؤسسة كافة لطرح قضية الاستدامة، وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة من خلال الحوار الإيجابي بين أعضاء مجلس الطفل الاجتماعي، ومن خلالها تتم استضافة متحدثين مرشحين من أعضاء المجلس، مع دعوة أطفال المنطقة لحضور الجلسة والمشاركة في النقاش، كما تُنظم ورشة افتراضية عن التوعية البيئية تحت عنوان «سلوك الأسرة والاستدامة»، بمشاركة الموظفين لتوضيح دور الأسرة في تعزيز مفهوم الاستدامة، والسعي لتغيير أنماط السلوك في الحياة اليومية لتصبح أكثر إيجابية.

تربية بيئية

ويُعد تعزيز الوعي لدى الأطفال، وإثارة اهتمامهم نحو الاستدامة من خلال البرامج والأنشطة ذات الأهداف البيئية والتعليمية، من الأسس الرئيسة في جمعية أصدقاء البيئة، حيث تعمل ضمن منظومة متكاملة لنشر الوعي بالتفاعل والممارسة.

وقال الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، إن الحل الأمثل للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي يكمن في سلوك الإنسان ونشأته، والذي يتحول إلى قيم اجتماعية لديه، ويجعله جزءاً من هذه البيئة، ومسؤولاً عن عدم الإخلال بها، مؤكداً أن برامج الجمعية البيئية والتطوعية تركز على نشر الوعي لدى الأطفال بنسبة 70% لأنهم قادة المستقبل، كما النساء يمثلن نصف المجتمع وهن مسؤولات عن تأسيس أطفالهن وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم، موضحاً أن الأطفال هم المستهدفين الأساسيين في مثل هذه البرامج، حيث إن العمل البيئي لا يقتصر فقط على الأشخاص البالغين.

«اجمعها كلها»

خنساء إبراهيم البلوكي، مدير إدارة التوعية البيئية- قطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، قالت إن الهدف الرئيسي من الحملة المجتمعية الجديدة «معاً نحو الصفر»، هو تشجيع سكان أبوظبي على استخدام بدائل بيئية أكثر استدامة مثل المواد القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل الاعتماد على المواد ذات الاستخدام الواحد، وضمان توليد قدر أقل من النفايات، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف جميع أفراد المجتمع، وبالأخص الأطفال، حيث قامت هيئة البيئة-أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بتشجيع المدارس الحكومية والخاصة بالعاصمة على تبني أنماط صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وقد شارك في التحدي ما يزيد على 250 مدرسة، حيث تم جمع آلاف من العبوات، وأتاح هذا التحدي الذي حمل عنوان «اجمعها كلها»، الفرصة للمدارس في أبوظبي لإظهار اهتمامها بالبيئة والانضمام إلى الحملة لمدة شهرين لجمع عبوات المياه المستخدمة لمرة واحدة لإعادة تدويرها، وستقوم المدارس الفائزة بالجائزة بتخصيص قيمتها لتنفيذ مشاريع بيئية مستدامة في المدرسة.

مبادرات مجتمعية

ترسيخ مفهوم الاستدامة وتعزيزه في المجتمع، لا يكتمل إلا بمبادرات الأفراد والأسر الذين ينقلون هذه القيم للمجتمع ليستفيد منها، وفي هذا الصدد قالت فاطمة الحمادي، والتي تتكوّن أسرتها من ثمانية أفراد، يمتلكون الحس المجتمعي الوطني، ودائماً ما يرفعون شعار الاستدامة والحرص على التميز سواء الأكاديمي أو المجتمعي والتطوعي والبيئي وغيره، حيث يمتلك كل فرد في هذه الأسرة صفات مختلفة ومتميزة، ويجمعهم حب الاستدامة والتطوع والعمل الخيري والإنساني.

وقالت الحمادي: «نفخر بأننا أعضاء في جمعية أصدقاء البيئة، ونؤمن جميعنا بأن أهم أنواع الاستدامة هي استدامة جودة الحياة، لذك حرصنا على مواكبة التطورات الجديدة ومتابعة الأحداث للسير قدماً نحو ما تطمح له دولتنا الحبيبة، ومنها استدامة العمل التطوعي واستدامة الحفاظ على البيئة، واستدامة تنمية الذات وتطوير الشخصية، وكل ذلك يصب في المصلحة العامة والخاصة أيضاً، حيث إن تعزيز مفهوم الاستدامة بين الأبناء، يرسخ أهمية العطاء ويخلق نماذج يحتذى بها في المجتمع».

مشاركات تطوعية

سلامة الظاهري، بدورها تؤمن بأهمية استدامة الموارد للأجيال، والبداية في نظرها تبدأ من غرس هذا المفهوم في نفوس الأبناء، وقالت «ازدادت أهمية العمل التطوعي والمشاركات البيئة، لما لها من أثر طيب على الفرد والمجتمع، ولقد لمست ذلك من خلال مشاركتنا كأسرة في الأعمال البيئية بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، للمحافظة على البيئة والمرافق العامة من خلال حملات التنظيف، والوعي بأهمية التشجير والمحافظة على البنية الزراعية والبيئية، حيث قامت أسرتنا بزراعة الأشجار خلال فعاليات (الماراثون الأخضر)، كما شاركت في فعاليات الهوية الوطنية التي ترسخ القيم والهوية الإماراتية».

اكتفاء ذاتي

أما منى محكوم، فتؤمن بأن تحقيق كل شخص للاكتفاء الذاتي من الخضراوات والدواجن العضوية وتوعية الأبناء بذلك، من أهم أوجه الاستدامة، موضحة أنه طالما شغفت بمجال الزراعة، والذي بدأته بالالتحاق بكلية العلوم الزراعية في العين.

وأوردت محكوم «كنت أرغب في تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضراوات والدواجن عبر استغلال مساحات في البيت، فالزراعة المنزلية بأنواعها شكلت نقطة تحول في حياتي وحياة أبنائي الذين يستمتعون بكل مراحلها، وترقب نموها وازدهارها وحصادها، ثم الاحتفاظ بالبذور لإعادة غرسها، والتعايش مع دورة جديدة في الموسم القادم، وهذه الخطوات البسيطة غرست الجد والصبر في نفوس الأبناء، فالدورة الزراعية لا تمر بشكل سريع، كما أن الآفات التي تصيب النباتات، جعلتهم يدركون أن الأمور لا تتحقق إلا بالتأني ومعالجة المشاكل، وهذا يساعد الأطفال على فهم الحياة، فمهما عملنا واجتهدنا قد نتعرض لصعوبات لا بد من معالجتها وإيجاد حلول لها»، مشيرة إلى أن المشروع وبعد مروره بمراحل عدة، يعمل على استدامة الخضراوات والورقيات التي تنتجها طوال السنة، ومن أبرز محاصيل الزراعة المائية التي تنتجها: الخس، والنباتات العطرية والنعناع والطماطم والكوسة «القرع»، وغيرها من الخضراوات، موضحة أنها تعمل على إنتاج عصائر طازجة من إنتاج مزرعتها الصغيرة، وكلها خالية من المواد الحافظة والمكونات الصناعية، الأمر الذي جعل الأبناء يدركون أهمية استدامة الموارد، ونقل هذا التجارب لزملائهم.

صفر نفايات

من أجل زيادة الوعي البيئي، وترسيخ هذا المفهوم لدى المجتمع، خاصة الأطفال، وفي إطار رؤيتها المستقبلية لإمارة أبوظبي، حددت هيئة البيئة- أبوظبي هدفاً طموحاً طويل الأمد بشأن تحقيق «صفر نفايات» من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي، وذلك من خلال حملتها المجتمعية الجديدة «معاً نحو الصفر» التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

«مدينتي أجمل»

قال الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، إن الجمعية تحرص من خلال خطتها السنوية وشراكاتها الحالية مع القطاع الحكومي والخاص على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لمشاركة الأطفال من خلال الأسر والمجتمع المدرسي، حيث شاركت الجمعية في فعالية «مدينتي أجمل»، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، وأيضاً في إطلاق مبادرة «غرسة قرم»، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج البيئي التطوعي المدرسي (2022 - 2023)، بالتعاون مع بعض المؤسسات.

مبادرات أسرية

من أهم المبادرات التي تم تنفيذها من قبل الأسر «حقيبتي المدرسية عون لهم»، و«في سقياهم رحمة»، و«بيئتنا فلنحافظ عليها»، و«الخير في عيال زايد»، و«نبادر لنسعد القلوب»، و«نظافة بيئتي واجب وطني»، و«تراحموا»، وغيرها من المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع، كما أنجزت العديد من الممارسات البيئية الحميدة كإعادة تدوير النفايات وصنع المجسمات منها، وتنظيف الشواطئ من المخلفات، خاصة البلاستيك والزجاج والورق، واستخدام الطاقة الشمسية في الابتكارات البيئية، والتعرف على تقسيم النفايات ودوره في جودة الحياة، وغيرها من الممارسات البيئية المتميزة.