«تعليم» تقترح زياً مدرسياً جديداً في 2023-2024

دينا جوني (دبي)

تتجه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى تغيير الزي المدرسي لطلبة المدرسة الإماراتية في مختلف المراحل التعليمية والمسارات للعام المقبل 2023-2024. وعممت المؤسسة استبياناً على إدارات المدارس الحكومية لإشراك المجتمع في اختيار تصميم الزي المدرسي من خلال إرساله إلى أولياء الأمور.

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى أنها تسعى لإشراك أولياء أمور الطلبة في مختلف القرارات التي تخدم الطلبة لتعزيز التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع؛ لذلك عملت المؤسسة على وضع استبيان لإشراك المجتمع في اختيار تصميم الزي المدرسي، على أن يعكس الهوية الوطنية، ويساهم في تحسين جودة الحياة الطلابية، والذي سيتم اعتماده للعام الدراسي المقبل 2023- 2024.

وتضمن الاستبيان عدداً من الأسئلة التي تتناول ألوان الزي المدرسي وملاءمتها لكل حلقة، أو لممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية داخل المدرسة، وما إذا كانت أسعار الزي المدرسي مناسبة، وتقييم جودة الخامة القماشية المستخدمة. وتحصر المؤسسة من خلال الاستبيان أيضاً التحديات التي واجهت ولي الأمر في اقتناء الزي المدرسي قبل بداية العام الدراسي الحالي، وما إذا كان الزي يعكس الهوية الإماراتية والطابع الوطني، ومدى رضا ولي الأمر عن المنافذ المعتمدة لبيع الزي المدرسي وتوزيعها الجغرافي، وتوفر المقاسات فيها لمختلف الأعمار. كما تستطلع المؤسسة رأي أولياء الأمور في الفترة الزمنية المناسبة لبيع الزي، وما إذا كان من الأفضل اعتمادها قبل انتهاء الفصل الدراسي الثالث أم خلال الإجازة الصيفية. وأفسحت «تعليم»، في استبيانها، خانة للملاحظات والمقترحات التطويرية التي يرغب أولياء الأمور في طرحها.

ويأتي ذلك ضمن حرص المؤسسة على توفير زي مدرسي يناسب الفئات العمرية لكافة الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية، وبما يضمن توفير مزيد من شروط الراحة للطلبة، بما يتوافق مع طبيعة سير اليوم الدراسي، والنشاطات الصفية وغير الصفية التي يمارسونها في مدارسهم، علاوة على تماشيه التام مع اشتراطات الأمن والسلامة التي يجب توافرها لدى الطلبة عند استخدامهم للمختبرات العلمية في المدارس.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم قد طرحت زياً مدرسياً موحّداً للعام الدراسي الحالي، للطلبة من الروضة إلى «الثاني عشر». وقد روعي في التصاميم أن تكون أن تكون مريحة وموحدة وجاذبة ومناسبة لكلا الجنسين ولمختلف الأعمار، فيما الألوان فهي منحصرة باللونين الأبيض والكحلي.