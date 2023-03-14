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الإمارات

خلف الحبتور يسدد المصروفات الدراسية لـ 5 آلاف طالب في مصر

سحر نصر وإسلام غنيم عقب التوقيع (من المصدر)
15 مارس 2023 02:59

دبي (الاتحاد)

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أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن قيام رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بالتبّرع لصالحِ بيتِ الزكاة والصدقات لسداد المصروفات الدراسية لإجمالي 5 آلاف طالب وطالبة من الطلاب المتعثرين عن سدادها، لدعمهم لاستكمال مسيرتهم التعلمية.
جرى ذلك خلال توقيع الاتفاقية المتعلقة بالتبرع في القاهرة، أمس، من جانب سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بين الزكاة والصدقات المصري وإسلام غنيم المدير التنفيذي لـ«الحبتور للاستثمارات مصر».
ويأتي هذا التبرع من الحبتور، دعماً لدورِ بيتِ الزكاة والصدقات في توجيهِ أموال الزكاة والصدقات إلى مصارفها الشرعية، من خلال مدّ يد العون إلى مجموعة من الطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل النفقات الدراسية، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 وهم في مراحل التعليم المختلفة ويأتون من مناطق مصرية وبلدان عربية مختلفة.
وقال خلف الحبتور: «يأتي تبرعنا من شعورنا بالمسؤولية تجاه إخوتنا المصريين، وأهمية بناء مجتمع متعلم، خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة. وقد اخترنا التعاون مع بيت الزكاة والصدقات بسبب تقديرنا للدور المهم الذي يشغله في المجتمع العربي والإسلامي».
ومن جانبه، ثمّن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قيمة هذا التبرع من خلف الحبتور، ومساهمته في رفع المعاناة عن الطلاب غير القادرين، التي تندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، والتي تضاف إلى كافة مساهمات القادرين لدعم دور بيت الزكاة والصدقات في توجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها.
يعمل بيت الزكاة والصدقات المصري منذ إنشائه في عام 2014 على دعم تعليم غير القادرين، حيث قدم مساعدات تقدر بـ45 مليون جنيه، استفاد منها 46 ألف طالب من المستحقين. أبرزها تقديم الدعم للطلبة الوافدين من الدول الأفريقية والآسيوية، مثل نيجيريا وإندونيسيا وغيرها.

خلف الحبتور
مصر
الزكاة
أحمد الطيب
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