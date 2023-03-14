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نهيان بن مبارك يسلّم خلدون المبارك جائزة القيادة المجتمعية

نهيان بن مبارك لدى تكريم خلدون المبارك وفي الصورة جون هاكورث (من المصدر)
15 مارس 2023 02:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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 احتفلت مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، وهي المدرسة الأميركية الوحيدة التي لا تهدف للربح في الإمارة، بمسيرة 50 عاماً والتزام راسخ بالتميز في التعليم في حفل أقيم في قصر الإمارات.
تضمنت فعاليات الحفل تسليم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش لمعالي خلدون خليفة المبارك جائزة مدرسة الجالية الأميركية للقيادة المجتمعية، بحضور جون هاكورث أول مدير للمرحلة الثانوية في المدرسة.
وقد اختير معاليه للتكريم هذا العام تقديراً لتفانيه العالي وإسهاماته القيّمة وجهوده المتميزة في خدمة المدرسة والمجتمع، بما ينسجم مع القيم الأساسية للمدرسة، والمتمثلة في حب الاستطلاع والشجاعة والتعاطف والنزاهة، وكان معاليه ضمن أول دفعة تتخرج من المدرسة عام 1993 وتضم 12 طالباً. وشغل معالي خلدون المبارك على مدى العقدين الماضيين العديد من المناصب القيادية المهمة في القطاعين العام والخاص في الدولة.
ومن بين المكرمين السابقين في مجال القيادة المجتمعية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والمرحوم سيف غباش الذي اضطلع بصفته أحد أعضاء مجلس أمناء المدرسة للعامين 1974 و1975 بدور مهم في تأمين الأرض التي شيدت عليها المدرسة وإنشاء أول مبنى للمدرسة الذي افتُتح في يناير 1976 ويقع في منطقة البطين حاليًا.
حضر الحفل معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة والقائم بالأعمال شون ميرفي، السفارة الأميركية في أبوظبي، وناصر النويس وجون هاكورث، أول مدير للقسم الثانوي في مدرسة الجالية الأميركية، وموهان جاشمنال، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاشمنال.
وتحت عنوان «تحدي الخيال» عرضت المدرسة فيلماً أنتجته شركة بيبول كرييتف بعنوان «أصوات من مدرسة الجالية الأميركية»، شارك فيه موظفون ومدرسون وطلبة من المدرسة التي تمتد مسيرتها إلى خمسين عاماً، إضافة إلى المكرّم في الأمسية.

نهيان بن مبارك
الجالية الأميركية
أبوظبي
قصر الإمارات
التعليم
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