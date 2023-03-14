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جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الأول للطاقة المستدامة

جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الأول للطاقة المستدامة
15 مارس 2023 02:59

الشارقة (وام) 

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، انطلقت فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول الطاقة المستدامة وأنظمة القوى، والذي ينظمه مركز بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة وأنظمة القوى بالجامعة ممثلة في معهد بحوث العلوم والهندسة وتستمر جلساته على مدى أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 100 باحث ومتخصص ومتحدث إضافة إلى مشاركين من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية ومجموعة بيئة. شهدت جلسات المؤتمر - الذي حضر انطلاقته الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وة لورانزوا فنارا السفير الإيطالي لدى الدولة - مناقشة ودراسة مجموعة من المحاور العلمية كإيجاد الحلول في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والطاقة الحيوية والكتلة الحيوية، وأنظمة تخزين الطاقة وإدارتها، والشبكة الذكية، والطاقة النووية وذلك لمواجهة آثار تغيّر المناخ ودعم مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وعرضاً لأحدث المستجدات في مجالات تطوير الألواح المستخدمة لإنتاج الطاقة الشمسية لزيادة كفاءتها لإنتاج الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة من الرياح، وإدارة النفايات والهيدروجين وخلايا الوقود. وألقى مدير جامعة الشارقة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رفع في مستهلها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، لدعمه ورعايته لهذا الحدث العلمي الذي وصفه بالمهم، ويتم تنظيمه في وقت يشهد فيه العالم العديد من الظواهر المناخية غير الطبيعية، والتي تأثرت بها العديد من الدول نتيجة للاستهلاك المفرط للطاقة التقليدية والموارد الطبيعية، وزيادة نسبة الانبعاثات الحرارية في الغلاف الجوي.

الشارقة
جامعة الشارقة
الطاقة المستدامة
سلطان بن أحمد القاسمي
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