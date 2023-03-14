عذاري السركال..  أول صانعة محتوى إماراتية مختصة بالاستدامة

دبي ( الاتحاد)

تعد المهندسة عذاري السركال، أول صانعة محتوى مختصة بالاستدامة في الشرق الأوسط، ومن المشاركين الشباب في أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»، التي تعقد اليوم في مدينة إكسبو دبي، بحضور أكثر من 3.000 شخص، بما يشمل عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى الشباب الملتحقين بالخدمة الوطنية، ونشطاء المناخ من الشباب، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وغيرهم.

وقالت السركال، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنها ستتناول في إحدى الحلقات الشبابية ضمن جدول أعمال أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»، العديد من المحاور أبرزها قضايا الاستدامة وآثارها على الشعوب والدول، كذلك التطرق إلى أهمية استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 في شهر نوفمبر المقبل، كما أنها ستستعرض أهم جهود الدولة في شأن العمل المناخي، علاوة على تناول التحديات التي تواجه الشباب بشأن توعيتهم بالدور المنوط بهم في إيجاد الحلول لحماية كوكب الأرض من تداعيات ظاهرة تغير المناخ العالمية، كذلك استعراض أهم الأدوار التي يتوجب على الشباب القيام بها من أجل تسريع عملية النمو في بلدانهم.

وتعتبر الشابة عذاري السركال من المواطنات الملهمات لجيلها في صناعة المحتوى الرقمي، كونها أخذت على عاتقها مهمة تسليط الضوء على الاستدامة وكيفية إحداث تأثير إيجابي على البيئة، من خلال بث رسائل إيجابية عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تستهدف الفئات العمرية الصغيرة والشبابية بلغة بسيطة وسلسة، كما حصلت السركال في إطار دراستها الأكاديمية على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية بامتياز من جامعة أبوظبي.