بصمات مشاريع شبابية ملهمة في أول فعاليات كوب 28

آمنة الكتبي (دبي)

يشارك اليوم في أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»، التي تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، مجموعة من الشباب الملهمين، وذلك في مدينة إكسبو دبي، وتعد محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف COP28 حيث يتماشى «الطريق إلى COP28» مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تعاون كافة المعنيين وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.

وقال مانع الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة نحالي الإمارات: أشارك في فعاليات «الطريق إلى COP28» من خلال مشروع نحالي الإمارات، موضحاً أن الشغف بدأ قبل 15 عاماً لإنشاء شركة إنتاج العسل، كما انتجت المجموعة خلال 10 سنوات أكثر من 200 طن من عسل السمر الإماراتي و200 طن من عسل السدر الإماراتي، كما تمكنت من استيراد أكثر من مليون خلية نحل وتصدير 150 طناً من العسل الإماراتي، من خلال إدارة 30 ألف خلية نحل منتجة وفعالة.

و أَضاف: حرصنا على العمل وفق مبادئ، حيث نضع تربية النحل المستدامة على رأس أولوياتنا، بدءاً من منتجات العسل الطبيعي 100%، ومروراً بدعمنا للسياحة البيئية وإسهامنا في نشر الوعي بدور النحل وأهميته في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك التعريف بالثروات الزراعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال نحرص على دعم ملف الأمن الغذائي لقطاع النحل والعسل، حيث لدينا شبكة كبيرة من العلاقات الدولية والمحلية، كما تربطنا معرفة بالعديد من الخبراء والعلماء المختصين في قطاع النحل والعسل.

وقال سعيد الرميثي أشارك في فعالية كوب 28 من خلال مشروع مزرعتي العضوية موضحاً أنها ترتكز على 3عوامل، وهي: الفوائد الزراعية، والأمن الغذائي، وضمان عافية البيئة، موضحاً أن المزرعة توفر بشكل أساسي الخضراوات العضوية ومنتجات الألبان المحلية، من أجل تحقيق هدف تنفيذ أمن إنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نشر الوعي بأهمية أمن الأغذية العضوية وفوائدها من أجل مجتمع صحي.