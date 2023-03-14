بدء إصدار تصاريح العمل بعد منتصف الليل في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة بدء إصدار تصاريح تمديد مزاولة العمل إلى ما بعد منتصف الليل في شهر رمضان المبارك، للمنشآت التجارية العاملة في المدينة بهدف تنظيم عمل هذه المنشآت وفقاً للشروط المطلوبة والقوانين المعتمدة بهذا الخصوص، حيث توفر البلدية هذه الخدمة ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك والتسهيل على هذه المنشآت بإتاحة الفرصة لهم بمزاولة النشاط إلى ساعات متأخرة من الليل. وأكد خليفة بوغانم السويدي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، أن إصدار هذه التصاريح يتم من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، حيث يمكن للمتعامل المعني بإصداره الدخول إلى الموقع واختيار «خدماتنا الإلكترونية والذكية» ثم اختيار «خدمات إدارة الرقابة والتفتيش» والتقديم على خدمة تصريح عمل في ليالي شهر رمضان، واتباع الخطوات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة لإصدار التصريح.

وأفاد السويدي بأن هذا التصريح لا يشمل شركات المقاولات التي تعمل بعد الساعة 12 ليلاً في مواقع الإنشاء، كما يحق للمطاعم والمخابز والكافتيريات مزاولة العمل بعد منتصف الليل دون الحصول على هذا التصريح، بهدف التسهيل على الجمهور وتوفير الخدمات لهم حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأوضح أن البلدية خصصت فريقاً من المفتشين لمتابعة المنشآت المعنية والتأكد من إصدار التصاريح اللازمة لمزاولة العمل، فضلاً عن تكثيف الزيارات التفتيشية لرصد أية سلوكيات سلبية بهدف توفير بيئة مثالية خلال أيام الشهر الفضيل، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.