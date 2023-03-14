إنجاز صيانة 8 مساجد بالمناطق الشرقية

سعيد أحمد (أم القيوين)

أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مشروع صيانة وإضافات لـ 8 مساجد تابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مختلف المناطق الشرقية. وتضمنت أعمال الصيانة، إنشاء إضافات جديدة للميضأة وسكناً للإمام وآخر للمؤذن، واستحداث المداخل، وصيانة المحراب وفق أحدث التشطيبات، وتجليد الحوائط الداخلية بالرخام، وتركيب الألمنيوم للشبابيك والأبواب، وصيانة الواجهات الخارجية، واستبدال شبكة المياه بالكامل، وتركيب مظلات، بالإضافة إلى أعمال كهربائية وميكانيكية وصحية، وأصباغ داخلية وخارجية، وتنظيف ساحات المساجد. وحرصت الوزارة على تحقيق مبدأ الاستدامة في مشاريع صيانة المساجد، من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، وتكون صديقة للبيئة ومضادة للفطريات والخدوش، كما عملت على التقليل من الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتحسين جودة المياه، وتحسين جودة الهواء الداخلي في المساجد، ورفع مستوى التشطيبات وفق أفضل الممارسات، وتم تسليم المساجد للهيئة، استعداداً لشهر رمضان المبارك.